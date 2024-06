A Festa do Santíssimo Sacramento, em São Martinho, tem um programa religioso e profano já confirmado. A primeira missa solene será celebrada pelas 19 horas do dia 22. Duas horas mais tarde, atua o conjunto Impacto-João Vinagre, num ambiente onde não faltarão as tradicionais barracas de comes-e-bebes.

A 23 de junho, pelas 17 horas, atua a Banda Filarmónica de Santo António, celebrando-se uma missa solene pelas 18 horas, seguida de procissão do Santíssimo Sacramento. Logo depois da procissão, aprazada para as 19 horas, a banda volta a tocar, assim como haverá animação musical - a cargo de Octávio -a partir das 20h30.

A Festa de São João Batista, assinalada no domingo, conta com a banda Filarmónica de Santo António, pelas 18 horas. Às 19 horas, é celebrada uma missa solene, seguida de procissão. E a banda volta a animar os arredores da Igreja. As marchas populares, organizadas pela Junta de Freguesia, deverão desfilar pelas 20h30. A animação prossegue até a meia-noite.