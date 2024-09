O Encontro Internacional pela Paz começou, esta manhã, em Paris, com uma missa onde participaram milhares de pessoas na igreja de Saint-Sulpice, e onde participou o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Dirigentes religiosos e políticos unem-se à Comunidade de Sant’Egidio no debate e procura de caminhos para a Paz.

José Manuel Rodrigues encontrou-se com o Cardeal Matteo Maria Zuppi, de Itália, tendo já trocado as primeiras impressões sobre o que se passa no mundo e sobre o papel que toda a sociedade deve ter na construção de pontes para o bem-comum e para o desenvolvimento social.

A cerimónia oficial de abertura do Encontro Internacional para a Paz acontece às 16h30, hora de Paris, 15h30 na Madeira, e conta com presença do Presidente Francês Emmanuel Macron.