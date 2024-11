D. Nuno Brás designou o Diácono Diogo Emanuel Alves de Sousa, assistente Espiritual para a Cáritas Diocesana do Funchal, sucedendo ao Pe. Fernando Soares, (cm).

O decreto de nomeação tem a data de 15 de novembro de 2024.Recorde-se que Diogo Sousa foi ordenado Diácono a 17 de dezembro de 2023, na Sé do Funchal, com vista ao sacerdócio.O novo assistente Espiritual da Cáritas é originário da paróquia do Caniçal.

Atualmente colabora pastoralmente na paróquia da Nazaré, Funchal, sob a orientação do Pe. Miguel Lira.Presentemente, a instituição diocesana apoia 431 famílias, num total aproximado de 1300 a 1400 pessoas.