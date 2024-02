Youtuber húngaro filmou paisagens madeirenses com planos e manobras de cortar a respiração

Um youtuber sediado em Budapeste, Hungria, passou duas semanas na Madeira com o seu drone, que pilotou no modo de voo FPV (First Person View), e produziu um vídeo com planos de cortar a respiração.

O vídeo, que foi carregado ontem na conta reed.fpv no YouTube , mostra múltiplas múltiplas humanas e naturais captadas de uma ponta à outra da ilha, oferecendo também momentos de pura adrenalina.

O youtuber, refira-se, é um grande aficionado de ralis.