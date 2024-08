Nos dias 6, 8, 27 e 29 de agosto, às 19h00, vai ser possível praticar Yoga no Jardim Suspenso do Forum Madeira, centro comercial gerido e comercializado pela CBRE, com a professora Carolina Esmeraldo.

Para inscrição nas aulas basta enviar uma mensagem privada, por Instagram, para a sua página @carolina_esmeraldo, mostrando o interesse na participação (aula avulso ou pack das quatro aulas). Depois? É só levar o tapete de Yoga, respirar fundo, usufruir e relaxar no melhor spot deste verão para a prática desta modalidade, no Jardim Suspenso do Forum Madeira.

Carolina Esmeraldo para além de instrutora de yoga é também terapeuta. Orienta a prática de forma a explorar o corpo, respiração, emoções, mente e, dessa forma, ajuda na jornada de autoconhecimento.

“Carolina integra e compartilha muito do que viveu na vida. As suas aulas de ioga são adaptadas ao seu público e à energia de quem comparece e participa da jornada. A cada toque, movimento e momento, Carolina incentiva os alunos a reaprenderem a viver na sociedade, com mais tranquilidade, aceitação, consciência e a serem guiados pela sabedoria que reside em cada um de nós. O segredo é viver seguindo, ouvindo, pensando mais e cada vez mais com o coração”, refere o centro comercial, através de um comunicado enviado à redação.

As aulas avulsas têm o custo de 12€ e o pack das 4, 40€. Mais informações sobre o pagamento via DM na página de Instagram da Carolina.

Marque na agenda: Yoga nos dias 6, 8, 27 e 29 de agosto às 19h00 no Jardim Suspenso do Forum Madeira.