A Casa do Povo de São Roque do Faial, organiza, amanhã, uma nova edição do encontro de emigrantes, o XX Encontro de Emigrantes de São Roque do Faial.

O evento começa na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, pelas 19:00 horas, com uma missa de Ação de Graças em homenagem a todos os emigrantes da freguesia. “Após a missa, no adro da igreja, teremos a atuação de vários grupos locais e regionais, com destaque para o Grupo Folclórico ”Os Pescadores de Tancos” de Vila Nova da Barquinha. O ponto alto será a entrega do Prémio de Distinção: São Roque Peregrino”, sustenta nota da Casa do Povo daquela localidade a propósito do evento.