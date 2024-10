O Município do Funchal dinamiza, entre 21 e 26 de outubro, a X edição da iniciativa municipal ‘Winter Market’, a ter lugar no Mercado dos Lavradores.

Com eventos desta natureza, a Câmara Municipal do Funchal pretende “estimular e dinamizar a frequência dos seus espaços municipais e, simultaneamente, contribuir para a divulgação e promoção de diversas marcas de empreendedores locais, alavancando o seu crescimento e visibilidade”, refere a autarquia em nota de imprensa.

Segundo informa o município, esta edição do ‘Winter Market’ terá a duração de seis dias e ocorrerá no 3.º piso do Mercado dos Lavradores, no espaço dedicado a Feiras e Eventos, no horário compreendido entre as 09h00 e as 18h00, com exceção do último dia, 26 de outubro, que encerrará às 14h00. “Face à crescente procura, a iniciativa este ano foi prolongada por mais dois dias e foram integradas mais quatro marcas”, acrescenta a mesma nota.

Nesta edição, estarão presentes 19 marcas : As Marias; Atelier Gatafunhos; Barro Cru; By a Fairy; Catota Baby&Kids; Claudia Henriques; Coisas Minhas; Disto Artesanato; Estimei Loja e Atelier; Joy of Madeira Handcraft; Karla Vieira Atelier; Luna BCN; M13 Natural/Agulha Mágica; Mi.sa; Natureza Viva; Niarte.Funchal; Orar com Cristais; Patrícia Pinto; SD Handmade-Madeira.

Muitas destas marcas utilizam técnicas artesanais e tradicionais, e “demonstram preocupação com a reutilização e transformação de materiais”.

Refere a edilidade, a concluir, que “fruto das políticas de dinamização implementadas pelo atual executivo, bem como investimentos estruturais realizados , os Mercados Municipais permanecem vivos e ativos, no dia-a-dia, continuado a ser um local de eleição para dos funchalenses e visitantes”.