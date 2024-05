O último agente de navegação registado na Madeira, na área dos cruzeiros, foi há 20 anos. A partir de hoje, tem um novo ‘player’.

A Wilhelmsen Ships Agency Territory Manager Iberia inaugurou esta tarde o seu primeiro escritório no Funchal.

O espaço fica situado na Avenida do Infante e marcam presença as autoridades regionais. Os responsáveis, Carlos Catarino e Jorge Costa, estão na cerimónia que marca a entrada do grupo – que detém a maior rede de navegação do mundo – em solo madeirense.

A Wilhelmsen está em mais de 2.200 portos, distribuídos por 60 diferentes países, conforme sublinhou o secretário da Economia, Rui Barreto que descerrou a placa juntamente com o diretor da Wilhelmsen, Jorge Ferreira.

O governante falou também da importância de haver mais uma empresa a entrar na economia madeirense, que significa, a seu ver, o factor de atractividade e competitividade que a Madeira representa. Também notou que é um grupo que irá contribuir para a retenção de talentos na Madeira e reiterou a aposta do Governo na área da sustentabilidade dos portos. A entrada deste novo ‘player’ é fundamentada pela questão estratégica que significa este porto, como averbou o diretor da Wilhelmsen, denotando que o grupo se encontra em fase de prospeção.

“Representa um passo, para nós, muito importante... estar presentes na Madeira, tirando partido da nossa localização estratégica, do Atlântico onde conseguimos captar uma série de navios das rotas transatlânticas e do Mediterrâneo”, elaborou, vincando o compromisso de cooperação com as autoridades regionais.

“Esperamos ser um parceiro importante, um aliado da economia regional e dinamizar o Porto do Funchal”, acrescentou, sustentado que as perspetivas de crescimento são dependentes da própria situação geopolítica que se assiste no mundo.

A maior rede de shipping do mundo está presente nas áreas das energias renováveis, produtos químicos, abastecimento a navios.

Marcou presença, ainda, o presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues.