Orçamento aprovado com votos de PSD, CDS e PAN e abstenção do Chega

Está aprovado Orçamento Regional para 2024, bem como plano de Investimento a ele associado.

Em sede de votação final global, na tarde desta sexta-feira, PSD, CDS e PAN votaram a favor, reunindo 22 votos, enquanto que do outro lado, da bancada à esquerda da Mesa, chegaram os votos contra de PS, JPP e IL, que valem 21 votos.

Com a deputada Magna Costa ausente, os três deputados da bancada do Chega quedaram-se pela abstenção e, desta forma, o documento foi aprovado

O Orçamento tem um valor de 2.195,0 milhões de euros, enquanto ao PIDDAR estão reservados 877,9 milhões de euros.

Antes, no arranque na quarta-feira, a proposta fora aprovada na generalidade, com votos favoráveis de PSD e CDS, significando então 21 votos, abstenções de PS, Chega e PAN, que juntos valeram 16 deputados e ainda votos contra de JPP e Iniciativa Liberal que totalizaram 10. Nas alterações, temos então que PS mudou para ‘contra’ e PAN atualizou para ‘a favor’, enquanto a abstenção de Chega reduziu-se para três, por via, então, da ausência de Magna Costa.