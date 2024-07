Na última semana, a PSP-Madeira desenvolveu uma série de operações de fiscalização rodoviária, das quais, resultaram na detenção de sete pessoas por condução em estado de embriaguez.

Segundo nota da PSP, destas sete detenções, uma ocorreu no Funchal, três em Câmara de Lobos, 1 no Porto Moniz, 1 em Santa Cruz e uma no Porto Santo. Por outro lado, houve ainda quatro detenções por condução sem habilitação legal.