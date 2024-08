Um dos quais, captado no Jardim da Serra, mostra a proximidade do lume a casas, sendo possível ver as labaredas por trás de uma residência.

Numa altura em que o fogo continua a lavrar na freguesia do Jardim da Serra, populares partilham, nas redes sociais, registos fotográficos e de vídeo, ilustrando a dimensão do fogo.

De acordo com o último balanço da Proteção Civil, pelas 9h30, era informado que “no concelho de Câmara de Lobos mantem-se um incendio ramificado entre as localidades do Jardim da Serra e Curral das Freiras, sendo que no jardim da serra as chamas aproximam-se de zona habitacional, apesar de ainda não haver residências em perigo”.