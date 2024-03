Victor Freitas reiterou, esta manhã, que resultados “dependem das conjunturas nacionais e dos candidatos a primeiros-ministros e não dos candidatos a deputados”.

Numa publicação nas redes sociais, o líder do grupo parlamentar do PS/Madeira aponta vários resultados do PS tanto a nível nacional como regional, constatando que “dos 18 distritos e duas Regiões Autónomas a Madeira aparece na terceira posição dos distritos que menos votos perdem”.