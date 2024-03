As viagens marítimas entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo agendadas para sexta-feira e sábado foram canceladas devido às condições meteorológicas previstas, anunciou hoje a empresa responsável pela ligação.

Numa informação publicada na sua página oficial, a Porto Santo Line indica que a decisão é justificada pela passagem da depressão Nelson e “considerando os vários avisos das autoridades, situação que poderia colocar em causa a segurança” dos passageiros e do navio.

Na sexta-feira e no sábado, o Lobo Marinho, que faz a ligação entre as duas ilhas, deveria fazer viagens às 08:00 (Madeira – Porto Santo) e às 18:00 (Porto Santo – Madeira).

Na quarta-feira à noite, as condições meteorológicas também obrigaram ao cancelamento das ligações previstas.

A empresa realça que as viagens de hoje, às 19:00 (Madeira – Porto Santo) e às 22:30 (Porto Santo – Madeira) realizar-se-ão conforme previsto, assim como as quatro ligações agendadas para domingo (08:00 e 16:30 no sentido Porto Santo - Funchal e às 13:00 e 20:00 no sentido inverso).

A costa norte da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, para agitação marítima, até às 12:00 de sábado, passando depois para amarelo até às 06:00 de domingo.

Já para a costa sul da Madeira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo até ao final de sábado.

O IPMA emitiu ainda avisos para vento e precipitação para a generalidade do arquipélago.