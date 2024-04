Militares do Reino Unido poderão ficar encarregados de entregar ajuda humanitária no terreno em Gaza, com a ajuda de um cais marítimo que está a ser construído, noticiou hoje a emissora pública de rádio e televisão britânica BBC.

A emissora britânica indicou que os Estados Unidos referiram, recentemente, que seriam militares de “um terceiro país” - possivelmente britânicos, segundo a BBC - a entregar a ajuda humanitária enviada por navio, a partir do Chipre, e transferida para terra através de um cais provisório que está a ser construído desde março.

Embora o Governo do Reino Unido não tenha confirmado a notícia, a BBC afirmou que o Ministério da Defesa britânico está a considerar envolver-se no terreno, o que abriria um precedente de maior risco para os militares do país.

O possível papel das forças britânicas envolveria conduzir os camiões com a ajuda humanitária, que seria descarregada através do cais, e entregá-los numa área de distribuição segura na Faixa de Gaza, explicou a emissora pública.

A ajuda chegaria do Chipre em grandes navios e seria depois transferida para barcos e camiões.

O objetivo, especificou a estação, é complementar, mas não substituir, a distribuição da ajuda por via terrestre, que ainda é insuficiente.

O Ministério da Defesa britânico também informou na sexta-feira que o navio auxiliar da marinha britânica RFA Cardigan Bay partiu do Chipre para apoiar a construção do cais provisório liderado pelos Estados Unidos.

Este navio proporcionará alojamento a centenas de marinheiros e soldados norte-americanos, que segundo Washington, que “não colocarão os pés” no território de Gaza.

Israel entrou em guerra com o grupo islamita Hamas após o grupo palestiniano ter invadido o território israelita em 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.200 civis e 240 pessoas raptadas.

Em Gaza, desde o início da guerra, já morreram mais de 34 mil pessoas, segundo o Hamas.