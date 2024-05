É já amanhã, dia 11 de maio, que se realiza, pelas 15h30, a ‘Mesclarte 24 – Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Desta vez subordinada ao tema ‘Reinventar a Tradição’, os artistas madeirenses DDiarte criaram uma imagem alusiva ao mesmo.

“Foi-nos pedida uma imagem que refletisse sobre o curto tempo que temos para a sensibilização e definição de regras no uso da inteligência artificial vs criatividade humana e que focasse no tema “reinventar a tradição”. Achamos que o resultado foi bem conseguido”, referem Zé Diogo e Diamantino Jesus, na página do Facebook dos dois fotógrafos.

Conforme destaca uma nota enviada à redação, alguns dos trabalhos dos DDiarte podem também ser admirados no Parlamento madeirense na “Grande Exposição”, que mostra ao público algumas das grandes obras artísticas da dupla que já arrecadou 310 prémios, em 20 anos de carreira.

De assinalar que a Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, que começa com as vistas à “Grande Exposição” dos DDiarte e à instalação de artesão regionais, é de entrada livre.

Os diálogos com os agentes da cultura e das indústrias criativas dos países do eixo Atlântico que falam português já juntou na Região mais de 200 artistas nacionais e de países como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Brasil.

“Com o objetivo de pensar, promover a cultura e projetar o futuro”, a edição deste ano conta com várias personalidades entre elas o ministro do Mar de Cabo Verde, Abraão Vicente, que é sociólogo, pintor, fotógrafo e cronista.

Abraão Vicente foi considerado, em 2020, uma das 100 personalidades mais influentes de descendência africana, na categoria de Política e Governança.

Júlio Pereira, Marisa Santos, Lumi Lapin, Tony Fernandes e Márcio Nóbrega são algumas das individualidades convidadas a testemunhar na primeira pessoa as experiências da criação, na rúbrica “Case Studies”.

O evento contempla ainda um reconhecimento público a Teresa Brazão, ex-Diretora Regional da Cultura, “que contribuiu para o desenvolvimento do sector da Cultura no arquipélago da Madeira”, e uma homenagem a Abraão Vicente, culminando com as intervenções da presidente da Câmara do Funchal, Cristina Pedra, do secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, e do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

O programa conta com a participação do arqueólogo madeirense Daniel Sousa, que abordará “Legado – Histórias de Património da Madeira, Porto Santo, Desertas e Selvagens”, uma entrevista gravada para o Diário e para a TSF-Madeira, parceiros da iniciativa cultural.

A Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, denominada de ‘Mesclarte’, é um evento organizado pela Associação das Indústrias Criativas, com o apoio da Assembleia Legislativa da Madeira, da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal.