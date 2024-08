Albertina Ferreira, presidente da Junta de Freguesia da Serra de Água, confirmou que permanece encerrada a via expresso na Serra de Água

”Não há condições para reabrir. Houve queda de pedras e outros materiais e estamos à espera da Proteção Civil para fazer esse entendimento”, afirmou, em declarações ao JM.

No que diz respeito a estragos, a autarca referiu que arderam várias casas devolutas, as quais não foi possível salvar porque “a prioridade foi salvar as vidas”. Neste aspeto, como noticiou o JM esta manhã, as evacuações na freguesia envolveram a retirada de cerca de 100 pessoas das suas casas, que aguardam neste momento para apurar se existe condições para regressarem às suas habitações.