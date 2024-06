Entre janeiro e março de 2024, venderam-se cerca de 305.800 bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região, -1,7% que no mesmo período de 2023, sendo 94,7% para adultos, 3,9% para crianças e os restantes 1,5% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes, etc...).

No mesmo período, as receitas totais foram aproximadamente de 3,9 milhões de euros, correspondendo a um ligeiro decréscimo homólogo de 0,7%.

Os dados são divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira, referentes a estatísticas dos transportes para o 1.º trimestre de 2024, a par da publicação “Estatísticas dos Transportes da Região Autónoma da Madeira – 2023”.