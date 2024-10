A concluir as orações, Pedro Nóbrega pediu uma oração “pela paz no mundo, pelo papa Francisco e pelo nosso bispo”, como instrumentos de paz.

Pelo menos duas centenas de fiéis estão reunidos no interior da Capela de Nossa Senhora de Fátima, no Cabo Girão, onde a esta hora é rezado o terço antes da homilia que será presidida por D. Nuno Brás, o bispo que se encontra numa das portas de entrada da capela, a orar junto dos fiéis.

Muitos católicos, com as suas promessas, colocam as velas no local para o efeito, pedindo graças a Nossa Senhora de Fátima. Está prevista nova missa às 18h00 e procissão às 20h30, neste mesmo local onde agora caem alguns pingos de chuva, em jeito de bênção.