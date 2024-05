A exposição ‘Madeira Classic Car Revival’ conta com 515 veículos em exposição, “um património único”, reunido por vários colecionadores privados da Madeira. Na abertura oficial da mostra, esta manhã, o presidente do Governo Regional não resistiu a sentar-se ao volante do Lamborghini Miura P400 SV, um dos convidados de honra do evento, do Museu do Caramulo, bem como um Ford Roadster, de um particular do continente. Aos jornalistas, o governante enalteceu a parceria entre o executivo e o Clube de Automóveis Clássicos, que tem possibilidade mostrar à população madeirense e visitantes “um património único” de residentes na Madeira.

“Em termos de valorização do património regional, esta ideia de termos cada vez mais aqui na Madeira colecionadores privados que têm feito restauros, quer de automóveis, quer de motas e bicicletas”, afirmou, deixando o convite à população para visitar “uma exposição magnífica”. Integrada na Festa da Flor, a exposição coloca a Região em destaque, atraindo mais visitantes neste mês de maio, sublinhou Eduardo Jesus. Para além disso, o governante entende que o gosto por veículos, clássicos ou não, “é transversal ao madeirense, que, em geral tem uma ligação muito forte aos automóveis”, porque, dada a insularidade, tende a preservar os seus veículos. Saliente-se que a exposição conta com três concursos: restauro, elegância e originalidade. No primeiro, são avaliados 11 veículos restaurados no último ano, visando estimular os proprietários a recuperar as viaturas. Eduardo Jesus destacou ainda o facto de haver sempre proprietários interessados em exibir os seus clássicos nesta exposição, para a qual estavam inscritos inicialmente 484 veículos, número que subiu para 515, como já foi referido. Miguel Gouveia, presidente do Clube de Automóveis Clássicos, não escondeu que “dá gosto ver” que a 11ª edição da exposição ‘Madeira Classic Car Revival’ tem vindo a ganhar cada vez mais relevância no calendário turístico regional. Miguel Gouveia afirmou que há cada vez mais turistas a marcarem férias não só durante a festa da Flor, mas com atenção também na mostra de automóveis clássicos.