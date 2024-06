Bom dia!

Disparou o preço mediano das rendas para habitação no Funchal nos últimos anos. No fim de 2023, arrendar uma casa custava mais de mil euros, valor que baixou ligeiramente no arranque deste ano, mas que continua muito acima dos que eram praticados antes da crise imobiliária.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca uma revista. Anuário das Freguesias no Dia da Região. JM e ANAFRE mostram quem é quem na base do poder local.

Saiba ainda que véspera de São Pedro chega em força. Câmara de Lobos vai ter espetáculo piromusical esta noite. Ribeira Brava mostra marchas populares.

Não perca ainda as Ocorrências com vários assuntos de relevo: Polícia volta a multar no Pico do Areeiro; EMIR acompanhou 220 doentes do Porto Santo à Madeira; Turista cai ao mar do Seixal e fica em estado grave.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta sexta-feira.