A Sessão de Abertura da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, realizada esta terça-feira, marcou a celebração do segundo aniversário deste projeto da Junta de Freguesia, lançado em 2022 com o objetivo de promover o envelhecimento ativo.

Durante a sessão, o presidente da Junta, Pedro Araújo, com a vogal Elena Freitas ao seu lado, enalteceu o impacto positivo da Universidade Sénior na comunidade, destacando o crescimento contínuo do número de formandos e formadores.

Neste novo ano letivo, foram anunciadas novas atividades que ampliam a oferta formativa da Universidade Sénior, incluindo o Walking Football, Portugal e Europa, Astrologia, Psicologia e bem-estar, e Floricultura, somando agora 23 atividades semanais.

Vários formadores estiveram presentes para apresentar as suas actividades, reforçando a importância do envolvimento e dedicação de todos os envolvidos no sucesso deste projeto e da diversidade de ofertas para garantir a inovação contínua da Universidade Sénior.

Com parcerias estabelecidas com a Escola da APEL, a Escola Bartolomeu Perestrelo e o Centro de Inclusão Social da Madeira, o projeto tem vindo a consolidar-se como uma referência no apoio ao envelhecimento ativo.

O evento culminou com a exibição de um vídeo de três minutos que retratou os momentos mais marcantes destes dois anos, seguidos de um animado cantar dos parabéns, numa celebração que refletiu a união e alegria que têm sido marcas desta Universidade Sénior.