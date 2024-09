Bom dia!

Um indivíduo apanhado em flagrante delito pela PSP, a destruir uma viatura e acusado do crime de violência doméstica, foi libertado, sábado, sem medidas de coação, porque o tribunal não dispunha de advogados de defesa. Cabe agora ao Ministério Público desencadear um novo interrogatório, mas já sem o ónus do flagrante delito, enquanto a polícia tenta minimizar o perigo decorrente da libertação do agressor.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca mais um reconhecimento. Região tem 12 nomeações aos Óscares do Turismo. Os destinos Madeira e Porto Santo estão entre os eleitos aos World Travel Awards 2024, cuja cerimónia de consagração decorrerá a 24 de novembro, no Savoy Palace, no Funchal, um dos sete hotéis nomeados.

Saiba ainda que IRC de 15% com “impacto residual” na Zona Franca e que PJ investiga cadáver encontrado na Praia do Vigário.

Destaque também nesta edição para o processo ‘Ab Initio’. Suspeitas do MP envolvem mais de 40 indivíduos. “De cabeça levantada porque não fiz nada de mal”. Carlos Teles regressou ontem, emocionado, à Autarquia da Calheta. Ao JM, disse não ter “nada a esconder” e admitiu que a detenção é uma “marca que vai ficar para sempre”, questionando o aparato policial. “Nunca me considerei um perigo para a sociedade”, vincou.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta terça-feira!