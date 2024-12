A Câmara Municipal da Calheta formalizou, esta manhã, um protocolo com a AITRAM - Associação Industrial de Táxi, com vista ao reforço do transporte semanal de táxi nas zonas altas do Arco da Calheta.

O acordo já vem servindo há uns anos a população do sítio do Pinheiro, com transporte semanal às quintas-feiras, mas a partir de agora o serviço beneficiará também a população de Cales e Chada, que poderá deslocar-se sem qualquer custo até ao Loreto, Estrela e Vila da Calheta todas as sextas-feiras.

“O protocolo visa sobretudo apoiar a população que não é abrangida pela carreira de transportes públicos, facilitando-lhes por esta via o acesso aos serviços e comércio da sede do concelho, seja para ir ao Centro de Saúde, ou adquirir medicamentos, compras de supermercado ou tratar de registos”, evidencia a autarquia.

“Esta é uma população sobretudo idosa, sem viatura própria, e pela falta de transportes públicos até aquelas localidades, nós decidimos reforçar este acordo para aproximar a população ao centro do concelho, ajudando do ponto de vista social a nossa população e, por outro lado, apoiando os nossos profissionais de táxi desta localidade”, referiu a vice-presidente, Doroteia Leça, com a tutela dos Transportes.

Para António Loreto, presidente da AITRAM, este é “um apoio social importante para um conjunto de pessoas que é mais vulnerável, manifestando-se disponível para continuar a servir as necessidades da população”.

O serviço de transporte a partir do sítio de Cales e Chada arranca já no início de janeiro e, a exemplo do que acontece com os residentes do Pinheiro, será o Município a assumir os custos das referidas deslocações. “Trata-se de um compromisso social agora reforçado e que, no futuro, poderá chegar a outras zonas do concelho”, refere a edilidade.