Continua quente a discussão em torno da alteração ao sentido do trânsito numa das principais artérias do Santo da Serra. A Provedoria da Justiça admite ao JM estar a analisar uma queixa interposta por um grupo de moradores contra a decisão municipal. A Autarquia já denunciou ao Ministério Público a alegada falsificação de assinaturas no abaixo-assinado tornado público no final do ano passado.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Lembra-se. Petição pelo ferry reuniu milhares de pessoas e ficou na gaveta. Passados dez anos após a recolha de milhares de assinaturas, Paulo Melich Farinha, um dos promotores, lembra o impacto de uma iniciativa que chegou à Assembleia da República. “De repente, todos diziam que era preciso”, aponta.

Saiba ainda que Seminário Diocesano vai ter casa para padres idosos e que família de homicida despejada pede donativos para uma habitação.

Não perca ainda a notícia que dá conta de que mais de 5.000 foram às urgências em 15 dias. Patologias do foro respiratório dominam atendimentos no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Cafôfo sem adversários numa ‘corrida ao sprint’ e vento forte cancelou cerca de 40 voos desde segunda-feira são outros temas de relevo numa edição que destaca também um crime. Mulher acusada de furto de joias e mala de luxo.

Saiba também que António Zambujo é cabeça de cartaz no primeiro dia da Semana do Mar.

