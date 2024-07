O Café Memória da Madeira presencial regressa no próximo sábado, 27 de julho, das 9h30 às 11h30, com a médica de Medicina Geral e Familiar, Valérie Vieira.

O tema em discussão nesta iniciativa, aberta a toda a comunidade, será ‘Tenho diabetes e agora?’.

O Café Memória da Madeira, projeto da Alzheimer Portugal e Sonae Sierra, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e com a Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, pretende ser ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com Demência, cuidadores e familiares.