Temos previsão de trovoada para esta segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para o dia de hoje, períodos de chuva ou aguaceiros, mais frequentes a sul e nas terras altas, os quais poderão ser intensos no final do dia. Há a possibilidade de ocorrência de trovoada. Mas o frio não marcará presença, é garantido. As mínimas andarão nos 18º no Porto Santo e 19º na Madeira. Já as máximas chegarão aos 23º na Madeira e 22º no Porto Santo.

No mar, na costa Norte da Madeira, as ondas serão de oes-noroeste, com 1,5 a 2 metros. Na Costa Sul, serão de oes-sudoeste, com 2 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar andará nos 20 a 21ºC.