Bom dia e bom fim de semana!

- Está a decorrer o ‘Encontro Regional do Associativismo Juvenil e Estudantil’, no Colégio dos Jesuítas. Os trabalhos arrancam às 9h00, e a sessão de encerramento está prevista para as 18h00.

- A partir das 9h30, no salão da Assembleia Legislativa da Madeira, vai ocorrer as Jornadas Parlamentares do Juntos Pelo Povo (JPP), para abordar o tema da falta de habitação na Região.

- Entre as 10h30 e as 12h00, no Museu Etnográfico da Madeira, acontece uma sessão do projeto ‘Onde vive a Lã’, com o título ‘A ovelha dá-me lã’.

- No segundo dia do evento Sons e Sabores da Madeira, em Santa Cruz, o certame abre portas às 15h00, para uma tarde repleta de iniciativas musicais e gastronómicas.

- A Festa de São Martinho no sítio do Serrado, Porto da Cruz, principia às 16h00, com a atuação do Madeira Despiques-Gente Antiga. Às 18h15, o padre Fábio Ferreira celebra a missa campal. A noite será de muita animação musical e iguarias tradicionais desta época do ano.

- A partir das 16h30, no Teatro Municipal Baltazar Dias, tem lugar o 39.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira, integrado no 9.º Festival Internacional de Bandolins da Madeira.

- Novembro Azul é considerado o mês de sensibilização e prevenção do cancro de próstata. Às 16h30, junto à Sé do Funchal, realiza-se a partida para VIII Corrida dos Homens, com o lema ‘Andando, correndo, passeando’.

- Às 18h00, na Ribeira Seca, Machico, é apresentado o livro ‘O Canto do Melro – A Vida do Padre José Martins Júnior’, de Raquel Varela. A conduzir a conversa de lançamento do livro estarão Francisco Fanhais, Élvio Passos, padre José Luís Rodrigues e Miguel Real. Neste dia, a figura central da obra, o padre Martins Júnior, celebra 86 anos, com a festa começar às 17h00, no Centro Cívico de Ribeira Seca, Machico.

- A Juventude Comunista Portuguesa celebra, às 18h00, o 45.º aniversário, no Centro de Trabalho do Funchal, na Rua João de Deus nº12.