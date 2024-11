Amanhã, segunda-feira, 25 de novembro, às 14h30, na Escola da APEL, é dia do ‘Tema da Semana’ na Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, sendo nesta edição abordados os equipamentos tecnológicos e sua utilidade para os seniores.

“Venha descobrir, com o Paulo Vasconcelos Freitas, como a tecnologia pode ser uma aliada no dia a dia dos seniores, com dicas práticas e soluções para superar desafios no uso de dispositivos digitais”, convida a Junta de Freguesia do imaculado, apelando à conexão ao mundo digital com aquele especialista de informática.