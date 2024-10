A Direção Regional de Ordenamento do Território e a eBUPi – Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificado promoveram, uma formação que teve como principal objetivo prestar esclarecimentos aos técnicos que exercem funções nos balcões e aprimorar os procedimentos no âmbito regime jurídico do sistema de informação cadastral simplificado.

Esta formação, ministrada pelo Paulo Madeira, Coordenador-Adjunto da eBUPI e pela Fátima Simões, jurista desta entidade, contou com a participação dos 14 técnicos habilitados, que prestam funções nos balcões BUPi, localizados na Direção Regional do Ordenamento do Território e nos cinco municípios da Região onde vigora o regime de Cadastro Simplificado, nomeadamente, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, Porto Moniz e São Vicente. A formação passou por uma análise a alguns aspetos legais específicos do regime jurídico, como a composição de interesses, mas também pelo esclarecimento de aspetos operacionais da plataforma BUPi.

Segundo o Ilídio Sousa, Diretor Regional do Ordenamento do Território, o BUPi já permitiu identificar na Região 7850 matrizes, envolvendo 2 690 proprietários, uma inequívoca demostração do interesse dos proprietários e da importância deste trabalho. Por essa razão, a par deste tipo de formações dirigidas aos técnicos, temos vindo a realizar várias ações de divulgação em todas as freguesias destes concelhos, para esclarecer os cidadãos e motivá-los para a identificação das suas propriedades.

O Sistema de Informação Cadastral Simplificado, é um regime jurídico que permite que os proprietários de prédios rústicos ou mistos procedam, através do Balcão Único do Prédio (BUPi), à identificação da localização e limites geográficos das propriedades nos municípios que não dispõem de cadastro predial e procedam ao seu registo de forma gratuita até 31 de dezembro de 2025. Os cidadãos e entidades podem recorrer a este regime, através da plataforma online disponibilizada para o efeito em https://bupi.gov.pt/, ou recorrendo a qualquer um dos seis balcões BUPi na Região.