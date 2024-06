Bom dia! É quinta-feira!

* O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participa na sessão de abertura do terceiro dia do evento ‘Madeira Digital Transformation Week’, às 9h00, no Hotel Vida Mar.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião estão previstas para as 12h00.

* O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, desloca-se ao Porto Santo, para a apresentação oficial da SIGA, a nova rede de transportes públicos da RAM. O evento irá decorrer às 10h00, no Centro de Congressos do Porto Santo.

* A reunião do executivo da Câmara Municipal da Ponta do Sol vai começar às 10h30, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho, com 6 pontos em agenda para apreciação e votação.

* A USAM promove uma Tribuna Sindical, pelas 15h30, no Largo do Phelps, onde haverá intervenções sindicais, pelos vários dirigentes / delegados sindicais, dos vários setores de atividade, culminando com uma intervenção da USAM.

* A Casa de Pessoal da RTP Madeira promove a conferência ‘Rumo à Inteligência Artificial’, e o lançamento do livro sobre o mesmo tema ‘No Cinema/Televisão e Plataformas’, da autoria de Carlos Alberto Henriques, que terá lugar às 16h00, no auditório da RTP-Madeira, no Caminho de Santo António, nº 145.

* O Município da Calheta e a Associação Avesso estreiam hoje a comédia ‘Happy Hour’, pelas 21h00, no auditório do MUDAS.Museu, na Calheta.

* A Reitoria da Universidade da Madeira acolhe entre hoje e domingo, 30 de junho, o 12th International Symposium on Mediterranean Lacertid Lizards, organizado pela Associação Biopolis (CIBIO) em parceria com a Faculdade de Ciências da Vida da UMa. Durante os quatro dias do simpósio, os participantes vão refletir sobre a crise global da biodiversidade que afeta de maneira significativa a região mediterrânica e, em particular, este grupo de répteis, bem como apresentadas ferramentas de diagnóstico e soluções baseadas em evidências científicas para mitigar os seus impactos.