Bom dia!

- Às 9h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, arranca a reunião plenária n.º 20.

- Pelas 9h30, a abertura da 3.ª edição do Fórum de Emprego do Funchal, no átrio da Câmara Municipal do Funchal.

- Entre as 10h00 e as 12h00, na Escola Agrícola da Madeira, realiza-se o Fórum São Vicente Social, uma iniciativa da Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com o JM Madeira.

- O Teatro Municipal Baltazar Dias recebe, a partir das 10h00, o I Encontro Internacional de Teatro, Comunidade e Artes Participativas.

- As comemorações do 31.º aniversário do Regimento de Guarnição n.º3 iniciam-se às 10h40, com a chegada das entidades e honras militares.

- O Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava, acolhe às 17h00 a apresentação da edição número 74 da Revista Islenha.

- No Teatro Municipal Baltazar Dias, às 18h00, a peça ‘Os Heróis não existem... existem!’, encenação e direção de Hugo Castro Andrade, a partir do texto de Marco X Desvio, com os alunos da Universidade Sénior do Funchal e a participação dos jovens Maty Sousa e Henrique.