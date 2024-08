A deputada municipal do PS Tânia Caetano mostrou-se hoje contra a criação de um parque de estacionamento na Praça do Município.

“Não queremos uma nova obra inventada a esburacar a cidade”, protestou a deputada municipal, na sessão solene do Dia da Cidade do Funchal.

Nas comemorações dos 516 anos, que está a decorrer no salão nobre do município, Tânia Caetano criticou as “falsas promessas” do atual executivo e disse, numa alusão à coligação que administra o município, que o “Funchal (está) sempre à frente” na “toxicodependência, na insegurança e no trânsito”, mas não no cumprimento das promessas.