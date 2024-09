A SREI endereçou um comunicado à imprensa, onde garante que está assegurada a transparência no que se refere ao processo de candidaturas do Programa Renda Reduzida.

O qual, para já, não tem “quaisquer candidaturas”, respondendo, desta forma, ao grupo parlamentar do PS-Madeira, consultar notícia, aqui.

“Entre agosto e outubro de 2023, a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, enquanto entidade responsável por este programa e tutelada pela SREI, abriu uma fase de inscrições relativas ao programa de Renda Reduzida. Estas inscrições foram submetidas na plataforma online criada para o efeito. Através dos documentos submetidos pelas famílias, e conhecendo-se os critérios gerais de acesso, estando os mesmos plasmados no Decreto Legislativo Regional nº 4/2024/M, de 03 de abril, foi possível fazer-se já uma primeira triagem desta lista de inscritos. Assim, e sob esta prerrogativa, foram devidamente analisadas as inscrições realizadas à data, do ponto de vista do cumprimento dos critérios gerais, nomeadamente possuírem residência permanente na RAM, auferirem rendimentos anuais brutos entre os 12 e os 70 RMMG, o agregado familiar estar inserido no mercado de trabalho e o agregado familiar não ser titular de um bem imóvel”, é evidenciado.

“À presente data, não existem quaisquer candidaturas ao presente programa, considerando que estamos a aguardar a publicação da Portaria no jornal oficial da RAM. Obviamente, apenas após a sua publicação, poderemos dar início à receção das candidaturas, que serão realizadas pelas famílias que estão elegíveis e que serão notificadas pela IHM para a sua formalização.

Após a formalização das candidaturas, com os documentos atualizados das famílias candidatas e nos termos da Portaria de Regulamentação, a IHM irá avaliar e categorizar os vários agregados familiares.

No próximo mês de outubro, será iniciado o processo de atribuição das primeiras 121 habitações, localizadas em quatro empreendimentos que estão já em fase de conclusão, nos concelhos de Câmara de Lobos e de Machico.

De salientar que, considerando que todos os empreendimentos em curso estão a um bom ritmo de construção, estamos em condições de, a cada 3 meses, atribuirmos habitações ao abrigo do Programa de Reduzida, sendo que até final de 2026, serão entregues 805 fogos, em todos os concelhos da RAM.

A SREI reforça, assim, que será assegurada, por parte da IHM, a máxima transparência, quer em todo o processo de candidaturas, quer aquando das atribuições, como é seu apanágio em todos os programas de apoio habitacional, sendo os mesmos alvo de escrutínio, quer por parte das entidades legalmente competentes, quer pelos próprios candidatos a todo tempo, que têm no seu direito a solicitação de esclarecimentos sobre os referidos processos.

O levantamento de questões infundadas por parte do PS Madeira coloca em causa todo o trabalho, árduo e rigoroso, realizado ao longo deste último ano por parte das equipas técnicas da IHM, que criaram um programa de raiz, inovador no país, que vai beneficiar mais de 800 famílias madeirenses e porto-santenses, e este facto deveria ser o foco de todos os que trabalham ao serviço da população: tentar servir mais e melhor os cidadãos”, é complementado.