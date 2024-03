Miguel Pita, coordenador regional do ADN, também comentou as projeções da sondagem Intercampus para o JM e 88.8, em caso de eleições regionais antecipadas, em breve.

Na sondagem em questão, em caso de eleições antecipadas, o PSD elegeria 21 deputados, o PS subiria dos atuais 11 para 14, o JPP manteria os cinco que detém nesta altura, o Chega baixaria para três, tantos quantos a Iniciativa Liberal, que por agora tem um, e o PCP, com um deputado, fecharia as contas da ALRAM. Das atuais nove forças partidárias, o hemiciclo ficaria, então, reduzido a seis, saindo CDS, PAN e BE.

O ADN ficaria também de fora do hemiciclo regional, com Miguel Pita a enfatizar que ”O ADN - Alternativa Democrática Nacional respeita toda e qualquer sondagem - desde que faça parte da mesma -, assim como a credibilidade de quem as organiza e muito mais ainda em que nelas vota”.

Posto isto, diz que “lamentamos que em apenas três dias, passemos de uma força política que quase quadruplicou - 617 para 2.348 - a votação na RAM com um expressivo 1,60% nas eleições efetivas deste fim de semana, para uns 0% nesta sondagem da Intercampus efetuada no mesmo território regional a 401 pessoas”.

Na sua leitura, “situações destas demonstram que devemos colocar os pés no chão, sendo a prova inequívoca que temos de trabalhar mais e mais ainda, para conquistar a confiança do eleitorado, independente de haver ou não eleições Legislativas Regionais em breve”.