Em reação à manchete de hoje do JM, que avança com uma sondagem que dá vitória ao PSD e aumento de deputados à IL, consubstanciando a sua presença no parlamento com 2 deputados, o parlamentar Nuno Morna, afirma que representa um “incentivo” para continuarem a trabalhar.

Considera demonstrar “que a avaliação do trabalho que a Iniciativa Liberal tem feito no Parlamento chega a mais pessoas” que conferem “a avaliação positiva”.

No entanto, sem embandeirar em arco, o liberal deixa a advertência de as sondagens serem ferramentas, não sendo “um fim em si mesmo (...) muitas das vezes até acertam com os resultados, outras vezes não acertam, mas o que interessa é avaliar uma tendência”, objetivou em declarações produzidas à Rádio Jornal.

O partido agora liderado por Gonçalo Maia Camelo, representado nesta legislatura por Nuno Morna, aumenta nas intenções de voto para 3,1%, conforme se pode ler na edição impressa do JM.