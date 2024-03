Sondagem JM: “IL pode ser a alternativa para um governo do país à direita”, afirma Gonçalo Maia Camelo

O cabeça-de-lista pelo círculo da Madeira da Iniciativa Liberal mostrou-se satisfeito com o resultado da sondagem hoje publicada no Jornal, que coloca o IL em 4º lugar no sentido de voto dos madeirenses.

Numa reação à sondagem da Intercampus para o JM e JM88.8, esta candidatura obteve 7,7% dos votos, com PSD/CDS, PS e Chega a ocupar o pódio, com uma distância de 0,7% do IL. Gonçalo Maia Camelo comentou que, “desde logo, é uma sondagem animadora e que demonstra que estamos a fazer um bom trabalho durante a campanha”. Mas, lembra que a “verdadeira sondagem será no domingo”, dia das eleições legislativas nacionais.

“Perante esta sondagem, o que eu quero reforçar é um apelo ao voto, que os madeirenses votem porque é fundamental descer a abstenção”, afirmou, apelando ainda a que o voto seja em consciência. Isso para a chamar a atenção que, segundo o que revela a sondagem, “os madeirenses poderão optar entre um deputado na Madeira que vai contribuir para uma eventual solução governativa ao nível do país e um deputado com quem ninguém quer fazer acordos nem ninguém quer trabalhar. O que, no fundo, será um voto inútil para efeitos da governabilidade do país”. Isto numa clara referência à margem de menos um ponto percentual que separa o IL do Chega.

Para Gonçalo Maia Camelo, “a sondagem demonstra que a Iniciativa Liberal pode ser a alternativa para um governo do país à direita e para a governabilidade do país”.