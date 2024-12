Em reação à manchete de hoje do JM, que avança com uma sondagem que dá vitória ao PSD e regresso do Bloco de Esquerda ao Parlamento, a coordenadora regional Dina Letra não se coíbe de deixar duras críticas ao PSD pela crise instalada, mas assevera “que o Bloco de Esquerda faz falta no Parlamento Regional”.

“Todos nós julgamos, até pela posição que já todos os partidos tomaram, inclusive na moção de censura, que este governo vai cair, e nesse sentido, há aqui uma nova oportunidade de a esquerda, aquela que defende os madeirenses, os trabalhadores, o seu direito à habitação e a uma vida digna, voltarem ao Parlamento”, enfatizou.

“Faremos esta luta mais uma vez”, assinalou Dina Letra, que antes, sobre o estado atual da política regional, não poupou nas críticas. Até aos partidos com assento parlamentar.

“Esta crise política deve-se ao sr. presidente, que, como todos nós sabemos, tem um governo sob suspeita (...) se houvesse o mínimo de ética republicana, Miguel Albuquerque já teria apresentado a demissão, mas lamentamos também que a oposição tenha ficado refém de uma moção de censura apresentada”. Acusou a oposição de não ser forte e, nesse sentido, releva a falta que o BE faz.