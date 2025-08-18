Sofia Canha pede oportunidade para governar com justiça na Calheta

O Partido Socialista entregou, esta manhã, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas de candidatos às eleições autárquicas de 12 de outubro pela Calheta.

Neste concelho da zona oeste, Sofia Canha volta a ser a candidata à presidência da Câmara Municipal, enquanto que Gregório Câmara, atual presidente da estrutura concelhia socialista, encabeça a lista à Assembleia Municipal.

Como adiantou Sofia Canha, atual vereadora na autarquia, o PS apresenta-se com uma candidatura composta por “gente livre e heterogénea em termos de sensibilidades políticas”, que tem em comum “a vontade de fazer do município da Calheta um território de pensamento livre e progressista, onde as pessoas não estejam constrangidas e não participem politicamente quando têm em vista o benefício próprio”.

A candidata à presidência da edilidade calhetense apela à população que dê oportunidade ao PS de demonstrar que é possível governar com igualdade e com justiça, na perspetiva do bem comum e do desenvolvimento social e humano, a par com o desenvolvimento económico.

Sofia Canha quer um município que seja local de acolhimento, não apenas para os estrangeiros que têm poder de compra, mas, sobretudo, para os naturais do concelho, para que consigam ter possibilidade de ter casa própria e se fixar na sua terra.

Adiantou, aliás, que o programa eleitoral do PS contemplará propostas no sentido de a autarquia ser promotora e facilitadora da habitação pública, para garantir a todos este direito fundamental.