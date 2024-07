O socorro na cidade do Funchal vai passar para comando único já a partir de janeiro de 2025. Na prática, o despacho de meios para o socorro no Funchal passa a ser feito pelo Centro Municipal de Operações de Socorro (CMOS), um comando único que fará o despacho de qualquer meio para qualquer ocorrência.

A novidade foi esta tarde avançada por Cristina Pedra, presidente da Autarquia, que anunciou ter sido criado este comando por unanimidade. Deste novo comando fazem parte os Bombeiros Voluntários Madeirenses, os Bombeiros Sapadores do Funchal e Cruz Vermelha Portuguesa.

Apesar disto, nada mais muda, mantendo-se a chamada para o 112 como prioridade para a efetivação do socorro. A triagem continua a ser feita no STAT CIC do Serviço Regional de Proteção Civil, que depois contacta o tal comando único do CMOS para ativação e coordenação dos meios.

Contudo, em caso de situação de catástrofe ou acidente mais grave, será sempre o Comando Regional de Operações Socorro ativar e coordenar o socorro.