O Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal (CESP) manifestou hoje a sua total discordância relativamente ao prolongamento dos horários de trabalho no setor do comércio, durante a quadra de Natal.

“O comércio já prática atualmente horários de trabalho extensos, assim sendo, não faz qualquer sentido o seu prolongamento, penalizando ainda mais os trabalhadores que, para além dos baixos salários, têm horários de trabalho excessivos e ritmos de trabalho intensos, que tanto prejudicam a sua saúde, bem-estar e vida familiar”, refere a nota da Delegação do Funchal do Sindicato CESP.

O mesmo órgão sindical lembra que Portugal “é um dos poucos países da Europa que tem a desregulação dos horários e foi com a pandemia que se verificou que era possível mudar e reajustar os horários.” “Neste sentido, o CESP defende e luta para que os estabelecimentos comerciais venham a encerrar aos domingos e feriados”, acrescenta.

Aquele sindicato adianta que irá recorrer à ARCT caso sejam prolongados os horários de trabalho na quadra de Natal, “de modo a que seja fiscalizado e exigido o cumprimento da lei e do CCT no que respeita ao trabalho extraordinário, nomeadamente o registo do trabalho extraordinário, o pagamento e o direito ao descanso compensatório.”