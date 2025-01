Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos pede mais recursos humanos

A equipa da Direcção Regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI), eleita para o quadriénio 2025-2028, tomou ontem posse, numa cerimónia que decorreu no Hotel Barceló Funchal.

A nova direção, que foi a eleições sem oposição, é presidida por Gilberto Rochinha Sousa e o vice-presidente, Roni Jesus.

A restante equipa é constituída por Paulo Medeiros, tesoureiro, Rosária Silva, secretária, e Márcia Ornelas, vogal.

No seu discurso, Gilberto Rochinha Sousa vincou a necessidade da actualização caso carteiras dos trabalhadores da Autoridade Tributária Aduaneira (AT) e da Autoridade Tributária e Assuntos Fiscais (AT-RAM) e alertou para a falta gritante de recursos humanos sentidos na região.

A visão da nova direção assenta em três pilares, nomeadadamente o ‘fortalecimento da representação dos trabalhadores’, a ‘valorização das funções tributárias e aduaneiras’ e a ‘promoção da justiça social e defesa dos direitos laborais’.

Nos próximos anos, a nossa missão será clara e firme: lutar incansavelmente para defender os direitos dos trabalhadores, garantir melhores condições de trabalho e, acima de tudo, afirmar o nosso papel na construção de uma administração pública mais justa, eficiente e humanizada.

“Vivemos tempos de grandes desafios no mundo do trabalho. As rápidas mudanças tecnológicas, a globalização e a crescente precarização das condições laborais exigem que estejamos mais unidos e mais fortes do que nunca. E é exatamente no campo dos recursos humanos que encontramos a chave para um futuro mais justo, equilibrado e promissor para todos os trabalhadores”, afirmou Gilberto Rochinha Sousa.