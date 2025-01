Inserida na Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação, realiza-se na próxima sexta-feira, dia 17 de janeiro, uma ação de sensibilização denominada “Sim à Diferença”, iniciativa que se associa ao Dia Mundial da Liberdade, que se comemora no dia 23 deste mês.

A ação é destinada aos alunos do 3.º ciclo do ensino básico e terá lugar na sala de sessões do estabelecimento de ensino, com início agendado para as 09h55, e terá a duração de 90 minutos.

A ministrar a ação de sensibilização estarão agentes da Polícia de Segurança Pública, designadamente os afetos à Escola Segura.