O secretário regional das Finanças recebe, entre as 9h30 e as 13 horas.

Enquanto isso, nesta véspera de fim de semana, o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública que vai promover uma série de eventos junto dos Campos de Férias e Centros de Atividades de Tempos Livres, sendo que a primeira acontece hoje a partir das 9h30, no Parque de Santa Luzia.

O presidente da ALRAM, José Manuel Rodrigues, estará presente, pelas 10h30, na Sessão Comemorativa do 635º Aniversário do Tribunal de Contas, seguida de uma visita à exposição do Arquivo Histórico do Tribunal de Contas, que se realizará na Torre do Tombo, Alameda da Universidade de Lisboa.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará pelas 16h30, na cerimónia de entrega de galardões Green Key a 67 estabelecimentos turísticos madeirenses, a decorrer nas instalações do Hotel Pestana Casino.

Hoje, às 18h00, na Biblioteca Municipal no Porto Santo, terá lugar uma sessão pública de apresentação do livro ‘Vendaval de Utopias’ de Edgar Silva, que será apresentado pela Professora Filomena Fernandes e que contará com a participação do autor.

Inicia-se hoje a Expomadeira 2024. A cerimónia de inauguração está prevista para as 18h00, no Estádio do Marítimo. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque e o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus marcarão presença. O evento realiza-se até ao próximo dia 14 de julho.

Arranca hoje em Machico, o Festival de Arte e Pesca, organizado pela Junta de Freguesia local. O evento prolonga-se até domingo, 7 de julho.