SESARAM promove 1.º Curso de Debriefing da EUSIM

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM) promoveu, nos dias 31 de maio e 1 de junho, através do Centro de Simulação Clínica da Madeira, o primeiro curso de Debriefing da EUSIM (Grupo Europeu de Instrutores em Simulação) alguma vez realizado. O curso tem por objetivo potencializar a aprendizagem por meio da experiência.

Conduzido e certificado pelo EUSIM, o Curso Prático de Debriefing esteve a cargo de Carla Sá Couto, investigadora e docente do Departamento Medicina da Comunidade, Informação e Decisão em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, chair da SiReN - Simulation Research Network, membro da comissão executiva da ASPiH (Association for Simulated Practice in Healthcare) e representante nacional do grupo EuSim, e Elizabete Loureiro, psicóloga clínica do Departamento de Neurociências Clínicas e da Saúde Mental da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e membro do grupo EuSim.

Dirigido aos formadores que já têm o curso básico de instrutor, cuja terceira edição está também nesta altura a decorrer no SESARAM, o Curso Prático de Debriefing contou com 12 participantes e tem por objetivo refinar as competências que já adquiridas e trabalhar técnicas de questionamento mais avançadas, assim como encontrar formas para manter a qualidade do debriefing, através de ferramentas de monitorização.

“Trabalhamos muito a forma como as pessoas se sentem confiantes a conduzir debriefings que são muitas vezes para os seus colegas e em que temos de abordar temas mais sensíveis e como fazê-lo de uma forma segura”, explica Carla Sá Couto, acrescentando que aquilo que se pretende que todos melhorem as suas competências para que “os cuidados de saúde sejam mais seguros e para que também os utentes tenham mais confiança nos profissionais de saúde”.