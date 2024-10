“Quando falamos na Venezuela, falamos de milhares de Portugueses e de Lusodescendentes que vivem neste País e que merecem, sempre, a nossa maior atenção, solidariedade e prioridade, tanto mais quando são, por direito, Portugueses de primeira e não de segunda” afirmou, ontem, o deputado Paulo Neves, durante a sua intervenção na Assembleia da República, onde fez questão de sublinhar a “necessidade de garantir todo o acompanhamento e todos os apoios a esta Comunidade, num trabalho que, felizmente em curso, importa reforçar para o futuro, embora já registando avanços importantes no caso das ligações aéreas”.

“Seja na Assembleia da República, na Assembleia Legislativa Regional, seja por parte dos respetivos Governos, Central e Regional, ambos liderados pelo PSD, é essencial que continuemos a acompanhar, de perto, a nossa Comunidade, apoiando-a nas suas necessidades, designadamente através do contacto direto com as Instituições que diariamente ajudam os Portugueses que vivem neste País, em especial os que atravessam maiores dificuldades financeiras, de saúde ou sociais”, disse o deputado, lembrando que este apoio é transversal a toda a Diáspora mas, naturalmente, é mais incisivo junto dos que mais precisam, como é o caso da Venezuela.

Paulo Neves que, a este propósito, aludiu ao momento político que aquele País atravessa, deixando claro que o PSD tem assumido e mantido “uma posição consistente e bastante clara quanto à situação política pós-eleitoral e mesmo durante todo o processo eleitoral que incluiu o afastamento de candidatos da oposição às eleições presidenciais” e que, quanto aos resultados eleitorais, o PSD já solicitou e, inclusive, insistiu, junto das autoridades da Venezuela, na publicação das atas eleitorais, essenciais para que existam condições de conhecer e de reconhecer qualquer vitória eleitoral, num processo que se exige democrático e transparente.

“Portugal, em estreita colaboração com os seus parceiros internacionais, com o Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, e em diálogo direto com os representantes da oposição venezuelana, tem, através do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, concertado esforços diplomáticos para clarificar os resultados eleitorais na Venezuela, de forma a superar a atual situação”, assegurou o deputado, reiterando que o nosso País partilha deste compromisso com outros Países como o Brasil, a Colômbia e o México, apoiando, em particular, a iniciativa conjunta liderada pelos mesmos para reunir as partes venezuelanas e promover uma solução pacífica que garanta o respeito pela vontade popular.

O deputado que, a finalizar, lembrou e reconheceu “todos aqueles que, no terreno, cumprem a sua missão a favor da nossa Comunidade residente na Venezuela, designadamente nos Consulados e em todas as Instituições Portuguesas que ali funcionam”.