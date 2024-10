No dia 2 de novembro, sábado, das 16h00 às 23h00, o auditório da Casa do Povo da Camacha recebe o encontro formativo: ‘Artes do Espetáculo e Folclore’.

O evento é uma realização da AFERAM, Associação de Folclore e Etnografia da Região Autónoma da Madeira, que visa ampliar o debate e a reflexão sobre os espetáculos de folclore e a programação artística dos grupos de folclore, no contexto atual.

!Com o objetivo de analisar alternativas nas apresentações de memórias coletivas e tradições populares, sem as desvirtuar quanto à sua representatividade cultural e identitária!, o evento vai ser ancorado ao espetáculo produzido pelo Grupo Folclórico e o Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha ‘MAGENTA, a saia listada’.

PROGRAMA

15h30 – Receção

16h00 - Artes do Espetáculo e Folclore

Henrique Ribeiro Macedo - Fest’In Folk Corredoura / O Mundo Dança em Guimarães

16h30 - Mesa-Redonda

Élia de Sousa - Direção Regional de Cultura (Moderadora)

José Ferreira - Grupo de Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha

Daniela Sousa - Grupo Folclórico da Casa do Povo da Camacha

Ricardo Caldeira - AFERAM, Associação de Folclore e Etnografia da RAM

17h45 - Debate

18h15 - Intervalo

19h00 - Espetáculo: MAGENTA, a saia listada

21h00 - Jantar-convívio

A inscrição é gratuita para 3 elementos por grupo associado da AFERAM. Para todos os outros interessados, tem o valor de 15 euros (com acesso ao espetáculo e ao jantar convívio), limitado ao espaço da sala.

Link para a inscrição: https://forms.gle/YDvBk7dk65ie7M3d9