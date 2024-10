O PPM Madeira esteve esta manhã à conversa com alguns lojistas da rua Dr. Fernão de Ornelas que, segundo o partido, “se mostraram desagradados com o fumo provindo do assador de castanhas no Largo do Phelps”.

O PPM diz entender “o desagrado e as preocupações principalmente as lojas de pronto a vestir que o fumo entra nas lojas e fica entranhado nas peças de vestuário, muitas de valor elevado e pode mesmo danificar algumas e também, que pode afastar os compradores”.

Por fim pede que o executivo da autarquia “arranje rapidamente uma solução para este problema”.