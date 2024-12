O JM noticia na edição impressa de hoje que uma utente ficou várias horas à espera de transporte para o lar onde está internada depois de ter recebido alta hospitalar, conforme referiu um seu familiar.

Em comunicado, o SESARAM dá a sua versão dos acontecimentos. “A equipa dos transportes foi informada, no dia 12 de dezembro, ao final do dia, que a utente aguardava os resultados de análises clínicas realizadas para assegurar o seu bem-estar e para o despiste de possíveis patologias. Nestas situações, a Central de Transportes do Serviço Regional de Saúde, aguarda a emissão de nova credencial para acautelar o transportes dos utentes só apenas, após a finalização de todos os tratamentos, para não colocar em causa a saúde do utente. Importa informar que a nova credencial a solicitar o transporte para o regresso desta utente ao Lar, só foi solicitada no dia 13 de dezembro, pelas 16h00, hora em que a equipa clínica verificou o estado da utente e todos os seus resultados, para solicitar o devido transporte”.

A concluir, o SESARAM constata que “assegura cerca de 1000 transportes de doentes não urgentes por dia” e que no ano passado o “investimento global na área dos transportes representou mais de 4 milhões de euros”.