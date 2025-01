Dois dias depois, o Serviço de Saúde da RAM (SESARAM) vem, através de uma nota, lamentar e condenar a visita que o Sindicato do Enfermeiros da RAM (SERAM) efetuou ao Serviço de Urgência, ao que tudo indica, “sem a devida autorização”.

O SESARAM informa que “todas as visitas realizadas a unidades de saúde devem obedecer a regras de respeito de privacidade dos utentes e respetivos profissionais de saúde” e “sendo o SERAM um defensor de um dos maiores motores do Serviço de Saúde - os enfermeiros, vem este Serviço Regional relembrar a necessidade de respeitar a privacidade de dados e pessoas, procedendo ao tratamento de todos de forma lícita e leal”.

Deste modo, refere que “é com indignação que o Serviço de Saúde da RAM afirma que recebeu no dia da visita (14 de janeiro) uma informação a dar conta da intenção do SERAM visitar serviços hospitalares e centros de saúde, sem nunca mencionar a intenção de visitar o Serviço de Urgência”.

A indignação do SESARAM prende-se ainda com o facto de esta visita, como refere o comunicado, ter causado “alguns constrangimentos no SU, pois alguns utentes aguardaram que a reunião do sindicato com os enfermeiros fosse dada como concluída”.

Em conclusão, o SESARAM acrescenta que “repudia a atitude deste Sindicato e lembra que a sua atuação está assente no diálogo e na cooperação”.