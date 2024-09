O Serviço de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) através da sua Unidade de AVC (U-AVC) associa-se, à iniciativa promovida a nível nacional, pela Sociedade Portuguesa do AVC, no próximo dia 27 de outubro, com o intuito de assinalar o Dia Mundial do AVC.

A U-AVC do Serviço de Saúde da RAM organizará, uma caminhada local que se alinha com o esforço nacional. A iniciativa é aberta ao público e os participantes devem vestir vermelho e branco cores que simbolizam o compromisso com esta causa.

O médico especialista em medicina interna do SESARAM, EPERAM, Tiago Esteves Freitas, é o Embaixador Regional da Sociedade Portuguesa do AVC e, em conjunto com uma equipa multidisciplinar, deixa um apelo e um convite à população madeirense, através do em baixo.